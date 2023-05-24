Учиться, учиться и еще раз «AKTOACADEMY»

Учебный центр, только что сданный в эксплуатацию, является частью образовательного проекта одного из крупнейших в Сибири производителей светопрозрачных конструкций — компании «АКТО».

«Свободный курс» уже писал о проекте «AKTOACADEMY» («Акто Академия»), запущенном в конце 2022 года.

Что такое «AKTOACADEMY»

Данный проект реализуется в тесном сотрудничестве с парт­нерами профессиональной сферы, такими как «LARTA GLASS» («Ларта Гласс»), «Рехау», «Алютех», «Schueco» («Шуко»), а также с учебными заведениями Алтайского края. Цель «AKTOACADEMY» — распространение передовых практических знаний из отрасли светопрозрачных кон­струкций.

Новый учебный центр «АKTOACADEMY» . Фото предоставлено компанией «АКТО».

«AKTOACADEMY» — это:

обучение сотрудников ведущими экспертами отрасли;

работа со студентами учебных заведений;

круглые столы, конференции, форумы;

экскурсии, выставки, бизнес-­туры;

научные разработки.

В рамках проекта компания дает возможность получить новые знания и опыт не только сотрудникам, но и студентам, архитекторам, дизайнерам, строителям, проектировщикам и другим партнерам.

Лицо «AKTOACADEMY»

О нюансах «Свободный курс» расспросил руководителя проекта «AKTOACADEMY» Александра Зенова.

Александр Зенов, руководитель проекта «АKTOACADEMY». Фото предоставлено компанией «АКТО».

— Расскажите, как вы стали экспертом в области светопрозрачных конструкций?

— Началось все, конечно, с «политеха», который в итоге окончил два раза. В 2013 году — специалитет на строительно-технологическом факультете. Учеба действительно нравилась, и от этого давалась легко. Смешно, но после специалитета захотел большего, поэтому поступил в магистратуру, которую успешно окончил в 2016 году. Период обучения в магистратуре пришлось приостанавливать для прохождения службы в армии, но это я считаю очень полезным опытом.

Получив образование, начал трудовую карьеру. Честно скажу, что к светопрозрачным конструкциям пришел не сразу. Есть опыт работы и в проектировании, и в экспертизе, и даже на «линии». Помню, как уверенно шел на собеседование в «АКТО», считая, что много знаю. Это самоирония, конечно. Первая же неделя работы в компании показала, насколько специфична, неординарна, а местами и уникальна отрасль светопрозрачных конструкций. И количество информации в ней уже набирается на целую специальность для того же «политеха».

С азартом стал осваивать работу конструктора-проектировщика в «АКТО» и за шесть лет набрал хороший багаж реализованных объектов. Это и зенитные фонари, и остекление торговых центров, и участие в остеклении многоквартирных домов. А для их реализации нельзя было стоять на месте, нужно постоянно следить за трендами в остеклении, интересоваться новыми технологиями в сфере светопрозрачных конструкций, проходить семинары, тренинги, организованные компанией и ее парт­нерами.

Набор личностных качеств, приобретенный профессиональный опыт, принятые решения и определили меня как эксперта в области светопрозрачных конструкций, но это очень громко сказано. Останавливаться на достигнутом нельзя.

Бизнес-тур, Екатеринбург-Челябинск. Фото предоставлено компанией «АКТО».

— Какие качества помогают вам в вашей работе?

— Работать в достаточно плотном режиме мне помогает упорство, а также мое увлечение спортом. Спорт закаляет характер и повышает дисциплину. Я занимаюсь волейболом в нашей корпоративной команде, и это дает мне заряд бодрости и новые силы. Немаловажную роль играет поддержка и вера в мои силы моей жены и двоих детей.

Цели и задачи академии

— Зачем понадобилось создавать целую академию?

— На рынке уже давно есть тенденция, где все сложнее найти «готового» сотрудника, поэтому развитие крупных компаний и отраслей идет в сторону создания корпоративных учебных центров и курсов. Мы это понимаем и поэтому приняли решение о развитии данного проекта.

Обучение в новом учебном центре «АKTOACADEMY» . Фото предоставлено компанией «АКТО».

Кроме того, мы хотим повысить уровень компетенции наших сотрудников и партнеров. «AKTOACADEMY» ставит перед собой задачу ускоренного и в то же время долгосрочного развития компании путем обучения студентов. «АКТО» активно работает с АлтГТУ и Алтайским строительным колледжем. Сейчас прорабатывается обучающий курс «Современные решения в области светопрозрачных кон­струкций».

Бизнес-тур, Екатеринбург-Челябинск. Фото предоставлено компанией «АКТО».

Производственную и преддипломную практику уже проходят студенты учебных заведений, в том числе с выездами на строительные площадки Алтайского края и Новосибирской области.

Также под эгидой «AKTO­ACADEMY» создается профессиональное сообщество, где мы хотим делиться опытом, обсуждать тренды, рассказывать про новинки в сфере светопрозрачных конструкций, а также проводить курсы, лекции, бизнес-туры и экскурсии для специалистов компании «АКТО», партнеров, архитекторов, дизайнеров и студентов.

Помимо обучающего центра, мы намерены организовать лабораторию, где будем проводить ряд исследований, которые позволят еще более улучшить характеристики продукции, актуальные для нашего Сибирского региона.

Одна из главных задач проекта — это дать возможность молодым специалистам реализовать себя дома, не уезжая в другие регионы. Очень важно повышать интерес и престижность профессии инженера.

Сотрудники «АКТО» на экскурсии на заводе «LARTA GLASS», г. Рязань Фото предоставлено компанией «АКТО».

— В программе обучения довольно много выездных мероприятий. Чем они так эффективны?

— В «AKTOACADEMY» мы стараемся показать, насколько разнообразны светопрозрачные конструкции и их свойства, поэтому посещаем другие города, выставки, сторонние производства.

Выездные мероприятия, где можно увидеть новинки светопрозрачных конструкций на уже реализованных объектах, повышают «насмотренность» и эрудицию.Помогает принимать нетривиальные решения в проектировании и, в конечном итоге, менять облик нашего города в лучшую сторону. А еще в таких мероприятиях люди могут найти для себя новые деловые связи, что немаловажно для профессионалов!

Прогресс налицо «AKTOACADEMY» открылась недавно — в конце 2022 года — и за этот период уже сделано следующее: 27 мероприятий — экскур­сии на завод, бизнес-­туры, обучающие семинары, тренинги и многое другое 312 человек приняли участие в мероприятиях «AKTOACADEMY»

О компании

«АКТО» — один из крупнейших производителей светопрозрачных конструкций в Сибири и за Уралом. Автоматизированное, современное производство, крупнейший инжиниринговый потенциал позволяют реализовать проекты любых объемов и сложности.

Барнаул, ул. Попова, 232

Тел. (3852) 66-88-66

Сайт: akto.info

Email: info@akto.info

Сайт: academy.akto.info

t.me/akademiyaAKTO

vk.com/aktoinfo