Ученый предрек конец биологической эволюции человека

Человечество приближается к концу биологической эволюции, заявил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, генетик Константин Крутовский. Об этом сообщает Life.ru.

Генетик объяснил, что человек приобрел специфические, характерные для него признаки за счет участка генома с ускоренной эволюцией (HARs). Так у него есть определенные особенности конечностей и строения лица.

Ученый подчеркнул, что в современных условиях наблюдается увеличение мутагенного фона. Число мутаций выросло из-за загрязнения воздуха и применения бытовых химикатов, которые влияют на ДНК.

При этом на сегодняшний день роль естественного отбора значительно снижена, по сравнению с более поздними периодами человечества.

"Это произошло за счет коррекции среды, снижения смертности и появления более качественной медицины. К тому же нынешние технологии позволяют редактировать поврежденные гены, заменять их на нормальные", - сообщает Крутовский.

Профессор отметил, что человечество как биологический вид может исчезнуть вовсе из-за искусственного интеллекта. Он может вытеснить человека, считает Крутовский, если заранее не разработать контролирующие его системы.