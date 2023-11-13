14 ноября
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Жизнь

Ученые создали рой роботов с поведением пчел

Ученые из Барселоны обнаружили, что медовые пчелы держатся группой и принимают решения, а это полезно для создания роевых роботов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Медоносная пчела.
Медоносная пчела.
ru.wikipedia.org

Так, специалисты спроектировали и изготовили 35 килоботов. У них есть маленькие ноги, светодиодные фонари и приемник инфракрасного света.

Каждому такому боту поручили найти потенциальное место гнездования колонии. Отмечается, что поведение учение смоделировали по образцу пчел-разведчиков.

Когда разведчик замечает ульи — исполняет танец, в котором содержится информация о расстоянии и направлении, а также о запасах пищи.

Эксперимент говорит о том, что такие боты могут участвовать в поисково-спасательные миссии или отслеживать аномалии в теле пациента.

Ранее сообщалось, что алтайский травматолог рассказал о том, как не стать жертвой гололеда.

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