23 сентября
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Жизнь

Ученые опровергли классическую модель черных дыр

Оказалось, что классические черные дыры поглощают вещество намного быстрее.

Космос. Черная дыра.
Космос. Черная дыра.
Открытые источники в интернете.

Процесс поглощения внутренних и внешних дисков может заняться всего пару месяцев, а не как предполагалось ранее - несколько сотен лет.

Все это может объяснять поведение некоторых астрономических объектов, которые меняют свою яркость за несколько месяцев или лет.

Раньше ученые считали, что частицы и газ кружатся вокруг черной дыры и проникают в нее несколько сотен лет.

На самом же деле черные дыры искажают время и пространство вокруг себя. Именно поэтому процесс поглощения идет быстрее.

Полностью с исследованием можно ознакомиться тут.

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