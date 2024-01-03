Ученые нашли способ печатать вкусные котлеты без добавок на 3D-принтере

Ученые рассказали, что они используют для печати натуральное мясное сырье. Красители, консерванты и стабилизаторы им не нужны. Подобные опыты в мире уже проводили, но для того, чтобы изделия сохраняли форму, без химических добавок пока обойтись не удавалось.
Исследователи уже предлагают использовать их натуральные смеси и 3D-принтеры в кафе.
Кроме того, они рассказали о создании веганской колбасы на основе овощей. В продаже она может появиться в текущем году.
Ранее стало известно, что российские предприниматели планируют запустить линейку российских 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и детали для автопромышленности.
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