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Жизнь

Ученые нашли способ печатать вкусные котлеты без добавок на 3D-принтере

Специалисты из Белоруссии разработали уникальную технологию, которая позволяет печатать котлеты и другие мясные продукты на 3D-принтере. Они утверждают, что такой готовый продукт будет без химических добавок, пишет Анонсенс.

Котлеты для бургеров.
Котлеты для бургеров.
CC0

Ученые рассказали, что они используют для печати натуральное мясное сырье. Красители, консерванты и стабилизаторы им не нужны. Подобные опыты в мире уже проводили, но для того, чтобы изделия сохраняли форму, без химических добавок пока обойтись не удавалось.

Исследователи уже предлагают использовать их натуральные смеси и 3D-принтеры в кафе.

Кроме того, они рассказали о создании веганской колбасы на основе овощей. В продаже она может появиться в текущем году.

Ранее стало известно, что российские предприниматели планируют запустить линейку российских 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и детали для автопромышленности.

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