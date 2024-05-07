«У меня тут второй сын зачался». Altapress.ru собрал шедевральные отзывы о знаковых местах Барнаула

Выбирая новое кафе, мы обязательно читаем отзывы в интернете. А что по комментариям можно узнать о своем собственном городе? Altapress.ru представляет цикл веселеньких материалов, где мы покажем вам Барнаул по отзывам в 2ГИС и Google Maps и «Яндексе». В этой части давайте вообразим, что мы впервые въезжаем в город. Вот как выглядят его «ворота» по оценкам жителей и гостей.

У нас есть несколько способов попасть в город: наземным и воздушным транспортом.

Начнем с первого. Проезжаем на шикарном авто по Новому мосту. И кричим от восторга:

6 мая 2021 года, 5 звезд Отличный мост. Прям с одного берега на другой, еще и над водой. Машины ездят, люди ходят, все как надо)

Вид на Барнаул ночью, Нагорный парк, Новый мост. Дмитрий Лямзин.

Менее впечатлительные гости города сказали бы так:

20 декабря 2023 года, 5 звезд Функцию моста выполняет. С моста отличный вид на набережную и буквы «БАРНАУЛ» на ней. Ночью мост красиво освещается.

Кстати, о буквах – визитной карточке нашего города:

11 ноября 2022 года, 5 звезд У меня тут второй сын зачался.

Буквы "Барнаул", Нагорный парк. Дмитрий Лямзин.

Если вы собрались въезжать в город по Змеиногорскому тракту, знайте, что это:

7 декабря 2023 года, 4 звезды Местное барнаульское Рублевское шоссе как в Москве. Все самые красивые девушки там живут в трехэтажных коттеджах, а шопятся в модных ТЦ Барнаула.

Будьте осторожны, выбирая путь через Старый мост!

16 мая 2023 года, 4 звезды Порвал на нем любимую футболку (((

Старый мост, мост над Обью, Обь. Дмитрий Лямзин.

Через века, через года

У фанатов общественного транспорта есть особое преимущество. Они получают уникальную возможность переместиться не только в пространстве, но и во времени.

15 августа 2023 года, 1 звезда Автовокзал Барнаула просто машина времени. Попадаешь в лихие 90-е. Таксисты на входе, грязь, обшарпанные ларьки, запах чебуреков, только наперстков не хватает для полноты картины! Как в молодости побывал.

Автовокзал. Altapress.ru

2 февраля 2023 года 2 звезды Туалеты – платно. Орущие матом люди вокруг – бесплатно.

На той же площади находятся другие легендарные ворота города, которые жители очень ценят:

21 апреля 2024 года, 4 звезды Родной вокзал.

Здесь отличные интерьер и прайс:

4 апреля 2019 года, 5 звезд Оцениваю чисто здание, сервисом не пользовался. Внутренняя обделка очень красивая, охранники на металлодетекторах попались не злые, туалет достаточно опрятный, особенно понравилась цена сувениров, знаю, что перед туристами стыдиться не стоит за наши цены!

А также высокий уровень сервиса:

16 ноября 2021 года, 5 звезд Зря на охранников здесь наговаривают. В Бийске действительно скотское отношение. В Барнауле ни разу не слышала, чтобы на кого-то орали.

Железнодорожный вокзал. Михаил Хаустов

Куда более противоречивые отзывы у воздушной гавани Барнаула:

4 ноября 2022 года 1 звезда Самый скотский аэропорт на свете. 23 октября 2022 года 5 звезд Самый уютный аэропорт.

Здесь не всегда все в порядке со скоростью обслуживания и транспортом:

11 июня 2023 года, 3 звезды. Хочешь покинуть Барнаул – придется немного потерпеть. Хочешь попасть в Барнаул – подумай дважды. Не передумал? Договорись заранее, чтобы тебя забрали из аэропорта.

Международный аэропорт Барнаул Алексей Рыжков

И здесь нет функции машины времени, как у автовокзала:

19 декабря 2023 года 1 звезда Печально смотреть! Аэропорт устарел и отстал в развитии, а ведь назван в честь космонавта Титова, что предполагает взгляд в будущее и использование космических технологий.

Но не переживайте. С открытием нового аэровокзала все должно измениться.

Бонус

Итак, мы въехали в город всеми возможными способами. Осталось познакомиться с его главной транспортной достопримечательностью – новым путепроводом.

Открытие моста на Новом рынке. altapress.ru

Так и думали, что о нем будут слагать легенды. Вот, пожалуйста:

1 декабря 2023 года, 5 звезд Да ведь радость какая невиданная в славном городе Б., что на берегу реки Оки! Мост новый через рынок Новый! И радуются дети, и старики и нет больше пробок по проспекту центровому, и возрождается Русь Матушка на глазах изумленных современников.

Еще больше отзывов на подобранные нами объекты здесь:

Самое важное - в нашем Telegram-канале