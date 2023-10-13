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Жизнь

Тюремный срок за краснокнижный гриб: все о законе, вступившем в силу 12 октября

12 октября в России вступил в силу закон о запрете сбора краснокнижных грибов и растений. Кому и за какие действия может грозить уголовное наказание, расскажет altapress.ru.

Грибы.
Грибы.
unsplash.com.
1
Как звучит новая статья уголовного кодекса?

Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.

2
Когда грозит уголовная ответственность, а когда административная?

За умышленное приобретение, хранение, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов может грозить до девяти лет лишения свободы.

За сбор и повреждение грибов и растений грозит штраф в размере от двух до пяти тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 15 до 20 тыс. рублей, юридические — от 500 тыс. до миллиона рублей.

3
Кому может грозить ответственность перед законом?

Как административная, так и уголовная ответственность наступают в том случае, если гражданин собирал, вредил или продавал грибы умышленно, зная, что они занесены в Красную книгу.

Если гражданин собрал редкие грибы по незнанию или неосторожности, он освобождается от ответственности.

4
Какие грибы нельзя собирать?

Те, которые находятся на грани вымирания:

  • Шишкогриб хлопьеножковый;
  • Трутовик лакированный;
  • Трутовик зонтичный;
  • Грибная капуста;
  • Сетконоска сдвоенная;
  • Мухоморы Виттадини и шишкообразный.

Полный список растений можно посмотреть в Красной книге.

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