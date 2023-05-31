Тяжесть небоскребов вдавливает мегаполис в затвердевший грунт

Геологи с тревогой сообщили, что у Нью-Йорка незавидное будущее. И мегаполис просто уйдет под воду, став американской Венецией.

Город медленно опускается под собственной тяжестью, указывает Газета.Ru.

"Вес" мегаполиса

Общий вес всех зданий составляет примерно 1,5 трлн тонн.

Ледники

Город медленно, но верно опускается под воду. Причина - повышение уровня моря, таяние ледников. То есть - глобальное потепление. Город уязвим и перед стихийными бедствиями — наводнениями.

Венеция?

По прогнозам геологов, Нью-Йорк станет американской Венецией. Но через сотни лет.

Статья опубликована в журнале Earth's Future, релиз есть на сайте Phys.org.

Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду. Из-за поднятия уровня Мраморного моря в будущем часть Стамбула уйдет под воду.

Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников.

Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей. Для защиты дворцов необходимо возвести стены.