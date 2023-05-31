Тяжесть небоскребов вдавливает мегаполис в затвердевший грунт

Город медленно опускается под собственной тяжестью, указывает Газета.Ru.
"Вес" мегаполиса
Общий вес всех зданий составляет примерно 1,5 трлн тонн.
Ледники
Город медленно, но верно опускается под воду. Причина - повышение уровня моря, таяние ледников. То есть - глобальное потепление. Город уязвим и перед стихийными бедствиями — наводнениями.
Венеция?
По прогнозам геологов, Нью-Йорк станет американской Венецией. Но через сотни лет.
Статья опубликована в журнале Earth's Future, релиз есть на сайте Phys.org.
Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду. Из-за поднятия уровня Мраморного моря в будущем часть Стамбула уйдет под воду.
Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников.
Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей. Для защиты дворцов необходимо возвести стены.