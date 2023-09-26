Тварь я дрожащая или авторское право имею? Сибиряки выразили свое отношение к пиратству

Доля поддерживающих онлайн-пиратство россиян за пять лет снизилась с 47% до 39%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В публикации центра приводятся данные лишь по России в целом, однако в распоряжении altapress.ru оказались результаты опроса конкретно по Сибирскому федеральному округу (СФО).

Солидарность

В ответах на основные вопросы исследования мнение жителей Сибири не отличалось от мнения остальных россиян. Как в РФ, так и в СФО, 41% респондентов считают, что авторы фильмов, музыки, книг и других интеллектуальных продуктов должны быть законодательно защищены от нелегального распространения их произведений.

39% опрошенных полагают, что после публикации контент должен циркулировать в свободном доступе. Каждый пятый затруднился ответить. Также сибиряки солидарны с остальными россиянами в том, что для борьбы с пиратством следует обеспечить низкие цены для просмотра или скачивания лицензионных копий фильмов и сериалов в интернете — так ответили 63% участников опроса.

Социологический опрос. pixabay.com.

Разногласия

Вместе с тем, по ряду вопросов мнения жителей СФО и России в целом разошлись. Так, фильмы, музыку и книги считают такими же товарам, как и, например, одежду, 34% россиян. Они уверены, что авторы должны получать от потребителей деньги за каждую копию их произведений. В Сибири же так думают 39% опрошенных.

52% россиян полагают, что в нашей стране не настолько высок уровень жизни и доходов населения, чтобы требовать плату за просмотр и скачивание музыки и книг. Среди сибиряков таких меньше — всего 48%. Мы уже писали, что по данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) свое материальное положение называли хорошим чаще всего именно в СФО.

Опрос. СС0

Бери или плати

При этом сибиряки оказались менее требовательны к качеству контента. Опрошенным предлагали выбрать: платно посмотреть фильм в хорошем качестве или бесплатно — в плохом. В ответ сибиряки чаще остальных россиян выбирали экономию в ущерб качеству. Также они чаще выбирали вариант дождаться бесплатной версии в хорошем качестве.

Интересно, что каждый пятый сибиряк заявил, что вообще не смотрит и не скачивает фильмы в интернете. Среди остальных жителей России доля таковых несколько выше — 23%. Зато жители СФО чаще выбирали вариант сходить в кинотеатр — 13% против 12%.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Преступление и наказание

Что касается мер по борьбе с пиратством, то в Сибири участники опроса реже склонялись к радикальным мерам. Предложение ужесточить законодательство в отношении создателей и распространителей нелицензионных копий поддержали 20% респондентов из СФО, тогда как в целом по стране сторонников ужесточения набралось 23%.

В Красноярском крае существует организация «Красноярск против пиратства». В 2019 году она помогла корейской компании Roi Visual Co подать 75 исков к сибирским предпринимателям. Также «Красноярск против пиратства» помогал судиться с алтайскими бизнесменами английской Entertainment One UK и владельцам различных брендов мультипликационных персонажей.