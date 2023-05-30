Туманное озеро показали сотрудники алтайского заповедника

Видео записал Евгений Веселовский с берега Яйлю. На кадрах Телецкое озеро покрыто туманом.
"На Телецком озере сегодня дождливо и туманно", — добавили в заповеднике.
Ранее озеро назвали одним из самых мистических мест в России.
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника поделились видеозаписью с Телецкого озера.
Видео записал Евгений Веселовский с берега Яйлю. На кадрах Телецкое озеро покрыто туманом.
"На Телецком озере сегодня дождливо и туманно", — добавили в заповеднике.
Ранее озеро назвали одним из самых мистических мест в России.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter