Цифровые помощники Деда Мороза обработали более 135 тысяч звонков от детей

В канун старого Нового года «Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников, которая работала в декабре 2023 года. По сравнению с прошлой линией 2022 года количество обращений от детей увеличилось в четыре раза — всего на бесплатный федеральный номер поступило свыше 135,5 тысяч звонков. Из Алтайского края к сказочному волшебнику обратились более трех тысяч детей.

В 2023 году география проекта расширилась: на горячую линию обращались дети из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (7 908), Краснодарского края (5 987), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5 530). По телефону горячей линии дети разгадывали новогодние загадки и рассказывали, что они хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков традиционно лидирующее место занимают смартфоны и игрушки (куклы и машинки на пульте управления). В этом году дети часто просили в подарок домашних питомцев. При этом пожеланий завести котенка было в три раза больше, чем щенка. Одна девочка в дополнение попросила большой дом и пожелала, чтобы у ее мамы не было аллергии на котенка. Часто на вопрос, что бы они хотели получить на Новый год, дети загадывали конкретные материальные предметы не только для себя, но и для родителей, бабушек и дедушек, а также желали им здоровья, счастья и больше времени проводить вместе.

Четырехкратный рост количества обращений на горячую линию Деда Мороза доказывает, что голосовые сообщения с пожеланиями стали хорошим дополнением к традиционным бумажным письмам. Дети с легкостью общаются с цифровыми помощниками. Чаще всего на линию обращались дети в возрасте семи-девяти лет, но были и совсем малыши, которым только исполнился год или два. Наши голосовые роботы и речевая аналитика, разработанные в «Ростелеком Контакт-центре», уже научились понимать голоса даже тех детей, которые только начинают говорить. Таким образом, наши технологии позволяют совершенствовать все алгоритмы работы контакт-центра для повышения качества обслуживания, — рассказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Проект реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Самое важное - в нашем Telegram-канале