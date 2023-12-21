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Жизнь

Цены за проезд и коммуналку, смертельное ДТП, этнокультурный форум. Что произошло в Алтайском крае 21 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 21 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Во всех городах и районах Алтайского края установили предельное повышение платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года: 14,2%.

◆ В Барнауле открыли этнокультурный форум «Алтай. Территория традиций». Новогодние обряды, традиционные костюмы — все в нашем репортаже.

◆ «Курорт Белокуриха» планирует построить еще одну клинику превентивной медицины в Алтайском крае.

◆ Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов спустя год прокомментировал смерть 7-летнего мальчика в Волчихинской ЦРБ.

◆ В Барнауле могут снова повыситься цены на проезд в общественном транспорте. Официально о таком решении не сообщалось, однако в маршрутках появляются интересные объявления.

◆ Мэрия Барнаула подала иск в арбитраж с требованием установить ограждение вокруг бывшего «Дома науки и техники». Чиновники не впервые судятся за это здание. Почитайте, чем оно когда-то было знаменито.

◆ На трассе «Барнаул — Бийск» в Зональном районе столкнулись автомобили, один вылетел в кювет. Погиб человек.

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