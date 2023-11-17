"Трудовая доблесть" и "за развитие спецназа". Какие еще награды получил 15-летний сын Кадырова

У сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова появились новые награды: орден и медаль. За какие заслуги их присуждают — разбор altapress.ru .

Орден «Трудовая доблесть России»

За "Трудовую доблесть" награждают гражданский персонал Вооруженных Сил РФ:

за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу;

за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу.

Награждение происходит при наличии стажа государственной гражданской службы в Минобороны РФ не менее 15 лет.

Также могут награждать других граждан Российской Федерации, которые выполняли государственный оборонный заказ при наличии стажа работы оборонно-промышленном комплексе не менее 15 лет.

Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени

Этой медалью награждают военнослужащих войск спецназа за проявленные мужество, бесстрашие и героизм при выполнении боевых задач.

Также ее получают ветераны войск специального назначения за добросовестную службу.

За два месяца 15-летний Кадыров получил девять наград.