Тройная эпидемия, проверка в аэропорту и деменция в 35. Что произошло в Алтайском крае 10 января

◆ В Алтайском крае началась тридемия: сразу три вируса одновременно охватили регион.
◆ В регионе снова объявили штормпрогноз: ожидаются порывы ветра до 33 м/с и резкий перепад температур.
◆ Cамолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Горно-Алтайск, по техническим причинам ушел на запасной аэродром в Барнауле. После этого в барнаульском аэропорту организовали проверку.
◆ Виталий Манишин, которого подозревают в серии убийств барнаульских абитуриенток, останется в СИЗО до апреля. Защите не удалось перевести его под домашний арест.
◆ Аукцион по продаже барнаульского Горного училища не состоялся — никто не захотел покупать разрушающийся памятник федерального значения за 66 млн рублей.
◆ Психиатр больницы имени Эрдмана Зоя Михельсон рассказала о том, как деменция случается в 35, о самом главном ее симптоме — нарушении памяти, — а также о лекарствах, которых нет, и мерах профилактики, которые есть.
◆ Жителя Новоалтайска арестовали по подозрению в госизмене.
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