12 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Тройная эпидемия, проверка в аэропорту и деменция в 35. Что произошло в Алтайском крае 10 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае началась тридемия: сразу три вируса одновременно охватили регион.

◆ В регионе снова объявили штормпрогноз: ожидаются порывы ветра до 33 м/с и резкий перепад температур.

◆ Cамолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Горно-Алтайск, по техническим причинам ушел на запасной аэродром в Барнауле. После этого в барнаульском аэропорту организовали проверку.

◆ Виталий Манишин, которого подозревают в серии убийств барнаульских абитуриенток, останется в СИЗО до апреля. Защите не удалось перевести его под домашний арест.

◆ Аукцион по продаже барнаульского Горного училища не состоялся — никто не захотел покупать разрушающийся памятник федерального значения за 66 млн рублей.

◆ Психиатр больницы имени Эрдмана Зоя Михельсон рассказала о том, как деменция случается в 35, о самом главном ее симптоме — нарушении памяти, — а также о лекарствах, которых нет, и мерах профилактики, которые есть.

◆ Жителя Новоалтайска арестовали по подозрению в госизмене.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость