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Жизнь

Трофимов день: что обязательно нужно сделать 2 октября

2 октября проходит народный праздник Трофимов день и церковный день памяти Трофима и Зосимы пустынника.

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, которые жили в III веке. Также чтят память мученика Зосимы пустынника, жившего в IV веке.

Изморозь. Иней.
Изморозь. Иней.
Albin Stageklint, CC BY 2.0

Традиции на Трофимов день

Натощак с утра принимают ложку меда и запивают теплой водой для профилактики от болезней, особенно связанных с желудком.

Сон в ночь на 2 октября может нести важную информацию, особенно если кажется, что он является продолжением сна, который приснился раньше.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Что нельзя делать на Трофимов день

  • Обижать животных — человек рискует притянуть к себе болезни.

  • Ругаться, оскорблять и обижать других людей — сказанное или сделанное вернется к человеку, с ним произойдет то же самое.

  • Брать в руки острые и режущие предметы — можно пораниться.

  • Пересчитывать мелочь — больших денег в доме не будет.

  • Врать о ком-то, преувеличивать, разводить неправдивые слухи и сплетни — можно испортить собственную судьбу.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные приметы на 2 октября

  • Южный ветер — в следующем году будет богатый урожай озимого хлеба.
  • Бурьян высокий вырос — зима окажется снежной.
  • Утром иней — к ясной погоде.
  • Лебеди потянулись на юг — осень будет затяжной.
  • Горностай уже полностью побелел — скоро пойдет снег.
  • Куницы поменяли мех на зимний — зима скоро настанет.
  • Листья осины падают на землю изнанкой вверх — зима окажется теплой.
  • Туман — осень теплая.
  • Гром — зимой мало снега.
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