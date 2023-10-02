Трофимов день: что обязательно нужно сделать 2 октября

Традиции на Трофимов день
Натощак с утра принимают ложку меда и запивают теплой водой для профилактики от болезней, особенно связанных с желудком.
Сон в ночь на 2 октября может нести важную информацию, особенно если кажется, что он является продолжением сна, который приснился раньше.
Что нельзя делать на Трофимов день
- Обижать животных — человек рискует притянуть к себе болезни.
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Ругаться, оскорблять и обижать других людей — сказанное или сделанное вернется к человеку, с ним произойдет то же самое.
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Брать в руки острые и режущие предметы — можно пораниться.
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Пересчитывать мелочь — больших денег в доме не будет.
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Врать о ком-то, преувеличивать, разводить неправдивые слухи и сплетни — можно испортить собственную судьбу.
Народные приметы на 2 октября
- Южный ветер — в следующем году будет богатый урожай озимого хлеба.
- Бурьян высокий вырос — зима окажется снежной.
- Утром иней — к ясной погоде.
- Лебеди потянулись на юг — осень будет затяжной.
- Горностай уже полностью побелел — скоро пойдет снег.
- Куницы поменяли мех на зимний — зима скоро настанет.
- Листья осины падают на землю изнанкой вверх — зима окажется теплой.
- Туман — осень теплая.
- Гром — зимой мало снега.