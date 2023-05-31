1 июня
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Жизнь

Стало известно, сколько россияне будут отдыхать в День России

Праздничная рабочая неделя в июне продлится всего четыре дня.

Жара. Лето. Погода.
Жара. Лето. Погода.
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В связи с празднованием Дня России граждане нашей страны будут отдыхать три дня подряд, с 10 по 12 июня.

После выходных тех, кто работает по пятидневной системе, ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя, с 13 по 16 июня.

Напоминаем, что июнь считается не самым удачным месяцем для тех, кто собирается брать продолжительный отпуск – всего 21 рабочий день.

Намного выгоднее брать отпуск в августе – 23 дня. Также можно рассмотреть март или октябрь, в которых по 22 рабочих дня.

Обратите внимание на то, что нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период ежегодного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не входят.

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