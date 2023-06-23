Три молодых сокола выпустили на свободу в горах Алтая

Это место выбрали не случайно: именно здесь наиболее благоприятные условия для быстрой адаптации соколов. Также за природным парком следят специалисты.
Два сокола балобана появились на свет в питомнике "Тайгун", а одиного специально привезли из питомника "Алтай-Фалькон".
Всего за три года на территории региона выпустили в природу 15 птица, а в Республике Алтай — 20.
"Учитывая, что популяция балобана в нашем крае была практически уничтожена в результате браконьерского отлова, такие показатели дают надежду на восстановление популяции одной из самых редких птиц региона", — добавили в министерстве.
Ранее житель Алтайского края получил штраф за краснокнижного сокола.