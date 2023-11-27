28 ноября
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Жизнь

Три дня до открытия. Что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина — фоторепортаж altapress.ru

До открытия моста на Новом рынке в Барнауле осталось всего три дня. Что происходит на путепроводе к этому часу — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Три дня до открытия. Что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина.
Три дня до открытия. Что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина.
Анна Зайкова

На сегодняшний день полностью выполнено устройство дорожного полотна на проезжей части и подъездах, частично нанесена разметка, продолжается асфальтирование тротуаров.

Дорожники продолжают трамбовать щебень и закреплять рельсошпальные решетки.

Отмечается, что на месте, где заканчивается тротуар на мосту, ограждение плавно снижается к асфальту.

Рабочие натягивают провода, на которые будут крепить контактную сеть для трамваев и троллейбусов.

Работ осталось совсем немного: доделать последние штрихи, навести красоту, и реконструкция будет завершена.

Ранее стало известно, когда все-таки откроют мост на Новом рынке в Барнауле и что там сейчас происходит.

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