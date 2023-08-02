2 августа
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Жизнь

Тревожный сигнал от красного карлика взбудоражил авторитетное сообщество

AU Микроскопа b относится к красным карликам.

Космос, летающая тарелка.
Космос, летающая тарелка.
СС0

Она в четыре раза больше Земли, указывает LIFE. Исследователи считают, что звезда водородная, но с твердым ядром. И намного прохладнее Солнца.

Астрономам дважды удалось понаблюдать за тем, что происходит на одной и той же планете. И пришли к выводу, что водородную планетарную оболочку выжжет и сдует с планеты. А останется одно ядро.

Мощные потоки звездной плазмы полностью ионизировали весь потерянный водород возле планеты. И штормы красных карликов взбудоражили исследователей — они могут взрываться и выгорать.

Что негативно скажется на эволюции.

Однако есть и позитивная новость — красные карлики живут миллиарды, если не триллионы лет.

Между тем инопланетяне прилетали на Землю и сейчас остаются здесь. Есть 100-процентная вероятность, что в прошлом пришельцы бывали на Земле. Но обратить внимание на них могут не все.

При этом сотрудники ЦРУ привлекали эксперта для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО".

Ранее сообщалось, как инопланетяне ведут себя среди людей.

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