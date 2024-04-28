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Жизнь

Тренер рассказал о пользе хождения на ягодицах

Максим Оборин, фитнес-тренер, в интервью для «Спорт-Экспресс» рассказал о преимуществах упражнения, которое заключается в передвижении на ягодицах.

По словам Оборина, это упражнение улучшает кровообращение в области таза, укрепляет мышцы спины и позвоночника, а также повышает подвижность суставов.

Кроме того, оно нормализует работу пищеварительной системы, что способствует выведению токсинов и шлаков, улучшению самочувствия, состояния кожи и снижению веса.

Также тренер развеял распространённое заблуждение о том, что передвижение на ягодицах помогает избавиться от целлюлита. Он подчеркнул, что само по себе это упражнение не может решить проблему целлюлита, если не применять комплексный подход.

Ранее сообщалось, что врач рассказала, какими видами спорта лучше всего заниматься детям.

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