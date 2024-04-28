Тренер рассказал о пользе хождения на ягодицах

Максим Оборин, фитнес-тренер, в интервью для « Спорт-Экспресс » рассказал о преимуществах упражнения, которое заключается в передвижении на ягодицах.

По словам Оборина, это упражнение улучшает кровообращение в области таза, укрепляет мышцы спины и позвоночника, а также повышает подвижность суставов.

Кроме того, оно нормализует работу пищеварительной системы, что способствует выведению токсинов и шлаков, улучшению самочувствия, состояния кожи и снижению веса.

Также тренер развеял распространённое заблуждение о том, что передвижение на ягодицах помогает избавиться от целлюлита. Он подчеркнул, что само по себе это упражнение не может решить проблему целлюлита, если не применять комплексный подход.

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