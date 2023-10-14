Транспортная проверка, уголовное дело после ДТП. Что произошло в Алтайском крае 14 октября

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После ДТП на проспекте Строителей возбудили уголовное дело. В результате происшествия погиб один человек.
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В ночь с 13 на 14 октября работники дорожной бригады приступили к восстановлению покрытия трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и ул. Кулагина в Барнауле.
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В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" ожидается пополнение: из Ростова-на-Дону везут двух байбаков.
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Стала известна личность погибшего в ДТП на проспекте Строителей. Погиб председатель общественного самоуправления Власихинского микрорайона и творческого объединения «Современники» Александр Тимошенко.
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Транспортная прокуратура организовала проверку в аэропорту Барнаула из-за утренней задержки самолетов.
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