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Жизнь

Трагедия Шекспира, рейсы в Таиланд и симпатии барнаульцев. Что произошло на Алтае 28 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Троих пострадавших в авиакатастрофе Ми-8 доставили в Барнаул вертолетом санитарной авиации. Их госпитализировали в городскую больницу № 3 центра термических поражений.
  • В здании, где работает мэр Барнаула, до весны 2024 года будут проводить «работы по сохранению объекта культурного наследия». Подрядчик уже найден.
  • На выставке «Сибирь — XIII» подвели итоги зрительского голосования: из 1,5 тыс. произведений искусства посетители выбрали три.
  • В барнаульском «Горэлектротрансе» начали собирать рельсы для нового путепровода на проспекте Ленина.
  • В краевом театре драмы готовятся к премьере спектакля «Король Лир» от нового главного режиссера. Главную роль в трагедии Шекспира сыграет 85-летний народный артист России Георгий Обухов.
  • Из Барнаула появятся прямые рейсы в Таиланд. Полетная программа запланирована с 4 ноября по 19 марта, раз в 10 дней.
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