Традиции Васильева дня
С утра люди обязательно ходили в церковь — помолиться трем святителям. После вся семья собиралась вместе за столом и читала молитву на взаимопонимание и примирение враждующих. Во время молитвы поджигали три свечи.
В этот день люди пытались угадать ближайшую погоду. Поговаривали, что "если вокруг трех святителей теплые дни, то в феврале жди морозов".
Наши предки называли Васильев день "звериным свадебником". Животные в лесу бились друг с другом за возлюбленную и создавали пары. Также в этот день прилетали грачи.
Девушки в этот день привораживали любимого. Они подвешивали на дерево разноцветные ленты и читали специальный заговор.
Что нельзя делать 12 февраля
- Ходить в лес — иначе можно разозлить диких зверей.
- Прясть, шить и подковывать коней — потом будут болеть руки и ноги.
- Злиться, задумывать недоброе, обижаться, ревновать — можно навлечь на себя беду.
- Делать большие покупки — ждут проблемы с финансами.
- Незамужним девушкам нельзя надевать новые вещи — год придется просидеть в одиночестве.
Приметы Васильева дня
- Красная луна — к сильному ветру.
- Поднялся ветер — к сырому году.
- Зайцы в сады приходят — к грядущим морозам.
- Деревья инеем покрылись — к теплу.
- Подул северный ветер, а туч нет — к сильному похолоданию.
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