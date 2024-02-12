Васильев день или Трехсвятие отмечали в Древней Руси 12 февраля. Православная церковь празднует Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

Традиции Васильева дня

С утра люди обязательно ходили в церковь — помолиться трем святителям. После вся семья собиралась вместе за столом и читала молитву на взаимопонимание и примирение враждующих. Во время молитвы поджигали три свечи.

В этот день люди пытались угадать ближайшую погоду. Поговаривали, что "если вокруг трех святителей теплые дни, то в феврале жди морозов".

Наши предки называли Васильев день "звериным свадебником". Животные в лесу бились друг с другом за возлюбленную и создавали пары. Также в этот день прилетали грачи.

Девушки в этот день привораживали любимого. Они подвешивали на дерево разноцветные ленты и читали специальный заговор.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Что нельзя делать 12 февраля

Ходить в лес — иначе можно разозлить диких зверей.

Прясть, шить и подковывать коней — потом будут болеть руки и ноги.

Злиться, задумывать недоброе, обижаться, ревновать — можно навлечь на себя беду.

Делать большие покупки — ждут проблемы с финансами.

Незамужним девушкам нельзя надевать новые вещи — год придется просидеть в одиночестве.

Зима. Снег в лесу. СС0

Приметы Васильева дня

Красная луна — к сильному ветру.

Поднялся ветер — к сырому году.

Зайцы в сады приходят — к грядущим морозам.

Деревья инеем покрылись — к теплу.

Подул северный ветер, а туч нет — к сильному похолоданию.

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