Традиции и запреты на Ефремов день: как задобрить домового 10 февраля

Традиции Ефремового дня
10 февраля отмечали именины домового - духа домашнего очага, который живет за печкой. В этот день важно было угостить духа миской молока или тарелкой каши. Иначе он может обидеться и устроить в доме беспорядок: потушить огонь в печи, переставить вещи местами и даже замучить до смерти скотину.
Женщины хорошенько убирались в этот день, чтобы задобрить домашнего духа. Также в вечернее время зарезали черного петуха. Его кровью смачивали веник и подметали им пол в доме и территорию вокруг жилища.
Увидеть домового или услышать его плач считалось дурным знаком. Это сулит серьезную болезнь и даже смерть.
Что нельзя делать 10 февраля?
- Запрещено убивать насекомых, особенно сверчков - домовой может наказать.
- Не стоит ругаться и ссориться - иначе домовой начнет пугать ночью.
- Нельзя обижать кошек и ругать их - в их обличии может находиться домашний дух.
- Не рекомендуется проводить вечер в грусти и тишине.
- Нельзя уклоняться от работы - лентяев домовой не любит.
Приметы Ефремового дня
- Ветер в этот день – к сырому лету.
- Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.
- Лес почернел – к оттепели.
- Ветер в печной трубе гудит — к похолоданию.
- Темно-синее небо — к потеплению.
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