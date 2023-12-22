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Жизнь

Традиции и обычаи Анны Зимней: что нельзя делать 22 декабря

В народно-православном календаре 22 декабря отмечают День Анны Зимней. Православная церковь чествует зачатие святой Анной Богородицы.

Девушка зимой.
Девушка зимой.
СС0

Традиции 22 декабря

Святую Анну еще прозвали Темной, так как на 22 декабря наступало зимнее солнцестояние. Люди верили, что в этот день солнце умирает и заново возрождается. Подражая ему, гасили пламя в домах, а потом заново топили очаг.

Также ходили в церковь и молились праведной Анне при бесплодии. Сами же беременные в этот день постились. Им нельзя было выходить из дома, разжигать огонь и выполнять тяжелую работу.

Пчеловоды посещали 22 декабря ульи. Каждый "пчелиный домик" шевелили и читали над ним специальный заговор. По поверьям, это принесет много меда в следующем году.

Зима, снег, девушка.
Зима, снег, девушка.
СС0

Что нельзя делать 22 декабря?

  • Нельзя ходить в лес - можно нарваться на диких зверей.
  • Запрещено есть мясо, рыбу, молоко и яйца - продолжается Рождественский пост.
  • Беременным не рекомендуется перешагивать через острые предметы - иначе роды будут тяжелыми.
  • Не стоит в этот день конфликтовать и ссориться.
Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Приметы 22 декабря

  • Если снег выпал вплотную к изгороди, то лето неурожайным будет.
  • Много инея на деревьях сулит хороший урожай.
  • Если день светлый, то 31 декабря будет морозно и солнечно.
  • Если же день хмурый, то 31 декабря будет пасмурным и теплым.
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