Топлес-барменша подпольного секс-клуба заявила, что их вечеринки похожи на школьные дискотеки

Барменша из секс-клуба в Нью-Йорке рассказала, как работает заведение, и сравнила вечеринки со школьными дискотеками, передает Lenta.ru.

Отмечается, что до должности топлес-бармена женщина работала порнозвездой.

Посетители сами приносят свой алкоголь, но барменша должна сама разливать алкоголь и быть "красивой картинкой".

Многие посетители переходят грани дозволенного, начинают приставать. По ее словам, некоторые встают прямо у стойки и начинают мастурбировать.

Некоторые смотрят прямо на нее во время секса.

Сама барменша может участвовать в оргиях только по 15 минут за смену. При этом охранники всегда пользуются спросом у девушек, и им это не запрещено.

В клубе работает «портье», он должен работать быстро и незаметно: мыть пол, убирать постель и использованные презервативы.

Барменша рассказала, что часто людям сложно решиться на оргию, потому что у них нет в этом опыта. Для нее все это похоже "на драму на дискотеке в восьмом классе".

Часто ситуацию разряжает владелец клуба со своей девушкой. Тут как в танцах - кто-то должен начать, и все присоединятся.

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