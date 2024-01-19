Топ-3 самых позитивных рекламных проектов 2023

Комитет по рекламе ТПП Алтайского края отобрал девять сильнейших проектов креативной сферы региона прошлого года и предложил выбрать самые значимые из них.

С 29 декабря по 15 января 2024 г. каждый мог проголосовать и отдать свой голос за понравившийся проект на лонгриде сайта altapress.ru. С заметным отрывом в лидеры зрительского голосования вышли три проекта.

Искусство на стене. Роспись на торце 13-этажного общежития Аграрного университета

1 место — 154 голоса

Роспись на торце 13-этажного общежития Аграрного университета. Фото предоставлено rekportal.ru.

Гигантское произведение искусства теперь украшает серую стену 13-этажного общежития Аграрного университета, на пересечении пр. Красноармейский и улицы Молодежная.

Идея росписи принадлежит Управлению молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Эскиз разработан художником Иваном Ильющенко, он же и расписывал стену здания в технике аэрографии.

Так совпало, что у меня личностное отношение к аграрному университету. Мой дедушка сначала учился в «сельхозе», затем работал преподавателем, проректором, с 1997 по 2004 был ректором вуза. А мне выпал шанс раписать гигантскую стену — это большая ответственность перед городом, перед собой, перед родственниками из аграрного университета, — рассказал жудожник.

Образ девушки в поле собирательный, хлеб — один из символов Алтайского края, сочетающийся с профилем Аграрного университета, которому в прошлом году исполнилось 80 лет.

Креативный интерьер алтайской общественной организации усыновителей «День аиста»

2 место — 140 голосов

Креативный интерьер алтайской общественной организации усыновителей «День аиста». Фото предоставлено rekportal.ru.

Среди некоммерческих общественных организаций креативное пространство АКООУ «День аиста» — большой прорыв. Светлый и добрый интерьер спроектирован и обустроен для психологической разгрузки взрослых и детей с опытом сиротства.

Наталья Югонсон,

основатель и президент АКООУ «День аиста», автор дизайн-проекта:

Я, хоть и дизайнер по образованию, много лет не практикую. В прошлом году, оставшись без грантовой поддержки, мы были вынуждены покинуть обжитой офис, и искать более бюджетный по арендной оплате вариант. Нашли это помещение на Исакова, 167, в котором мне захотелось реализовать свою мечту — интерьер с белыми стенами и витражным остеклением, нарисованным могучим деревом с космосом внутри, парящим надо всем аистом, несущим ребенка маме и папе.

В пространстве «аистят» в 2023 году реализовывался проект для приёмных подростков и их родителей «Почти взрослые» на средства гранта губернатора Алтайского края.

Фирменный стиль парка «Изумрудный»

3 место — 135 голосов

Фирменный стиль парка «Изумрудный». Фото предоставлено rekportal.ru.

«Изумрудный» первым запустил перемены в парковой культуре города, они коснулись проектирования, дизайна, обновления пространства. Первопроходцем парк стал и по разработке фирменного стиля, который создан графическим дизайнером Евгением Бочининым.

Отличие этой работы от других — в уровне ответственности. Это не просто этикетка товара на полке или вывеска магазина, а общественное городское пространство, где аудитория максимально разноплановая. В том, что это не новый парк, где могло быть уместно проектирование с нуля, а место с историей. В том, что у меня есть ощущение преемственности «семейного дела». Я продолжил работу своего деда, Андрея Жданова, который занимался оформлением этого парка в советские годы, — говорит Евгений.

Основой образа стала метафора «портала в природу» в синтезе с бликом изумруда. Это подчёркивает интеграцию парка, долго находящегося в довольно заброшенном состоянии, в городское пространство, служит метафорой возрождения.

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