Топ-5 отраслей, которым нужны охранники

Существует тенденция отказа от физической охраны или, как минимум, сокращения постов. Однако, несмотря на стремительное развитие компьютерных решений, далеко не каждый объект может совсем обойтись без охранников. Удаленно мы сможем увидеть кражу или какое-то нарушение, но не сможем поймать вора за руку, задержать его до прибытия полиции.

Еще очень важный момент – чрезвычайные ситуации, требующие немедленной эвакуации. Именно охранники организовывают посетителей и выводят из здания. Если у вас, например, огромный торговый центр, то 2-3 человека с этой задачей не справятся. А ведь во время ЧС быстрота имеет первостепенное значение.

Давайте разберем основные отрасли, где требуется физическая охрана.

1. Розничная и оптовая торговля

В магазинах охранник как раз и будет тем человеком, который может предотвратить вынос товара. Но, помимо этого у него есть и другие функции: во время пандемии охранники коммуницировали с покупателями, предупреждая о необходимости ношения средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и соблюдения дистанции. Также охранник может попросить проверить чек покупателя, если из мониторинговой комнаты его оповестили о странном поведении человека.

«В магазинах охранники могут помочь решить конфликтные ситуации, а также подсказать посетителям, где искать тот или иной товар или бренд, если речь идет о торговом центре. Они помогут, если ребенок потерялся или кому-то стало плохо. В целом, покупатели «в любой непонятной ситуации» могут обратиться к охраннику, и тот постарается им помочь», – рассказывают специалисты охранной организации «Император».

2. Медицинские клиники

Со стороны может показаться, что медицинские клиники – оплот вежливости, тишины и спокойствия. Однако за этим стоит большая работа службы безопасности. В медицинских учреждениях находится дорогое оборудование и большое количество лекарственных препаратов, которые притягивают людей с зависимостью. К тому же человек, испытывающий сильную боль или которому просто очень плохо, нередко ведет себя неадекватно, провоцирует конфликты, когда врачи пытаются помочь.

Охранник в медицинской клинике должен обладать высокой стрессоустойчивостью, чтобы помогать персоналу решать сложные ситуации с клиентами, не допуская эскалации конфликта.

Помимо общения с посетителями, на охранниках лежит ответственность за эвакуацию. В клиниках высоки риски задымления и возгорания, при этом часто в них находятся лежачие больные и пациенты, которым необходима помощь при передвижении. Охрана поможет вовремя эвакуировать людей из здания.

3. Производство и промышленность

Как уже было сказано выше, на любой большой территории нужны охранники. Производственные объекты считаются одними из самых сложных и опасных. Охрана осуществляет пропускной режим, препятствуя выносу материальных ценностей рабочими. Также охрана досматривает транспорт, который въезжает на территорию производства и покидает его, проверяя сопровождающую документацию.

Охранник также патрулирует территорию промышленного объекта, выявляя различные нарушения внутренних регламентов сотрудниками.

4. Строительство

Строительная площадка – это зона повышенного риска, которую необходимо контролировать с помощью физической охраны. Здесь так же, как и на производстве, охрана необходима на контрольно-пропускном пункте, где она следит, чтобы строительные материалы и оборудование не покидали площадку.

Также очень важна охрана строительных объектов в ночное время, т. к. проникновение на слабо освещенную территорию может быть опасно для жизни. Стройки привлекают внимание не только профессиональных воров, но и детей и подростков, которые на спор могут полезть даже на башенный кран. Поэтому очень важно, чтобы охранник вовремя предотвратил несанкционированное проникновение чужих людей на объект.

5. Склады

Склады и логистические центры – это скопление различных материальных ценностей, которое нуждается в усиленной охране. И здесь угрозу представляют не только организованные преступные группировки, но и халатность сотрудников. При неаккуратном хранении могут протечь горючие вещества и вызвать возгорание и даже пожар, который будет очень сложно устранить. И, конечно, халатное отношение к материальным ценностям (порча содержимого, потеря груза на складе) приводит к тому, что склад недополучает прибыль. Со всем этим помогает бороться физическая охрана, без которой складскому помещению точно не обойтись.

Как видите, компьютерные решения еще не стали панацеей, поэтому сократить количество постов еще можно, но совсем без участия человека в системе безопасности нам пока еще не обойтись.