Томленые ребра и сердечный шашлык: что аппетитного приготовят в самом мясном селе на Алтае

В Алтайском крае вновь пройдет гастрономический фестиваль "Мясной замес". На днях организаторы опубликовали меню, ожидающее посетителей. Как и положено, там много мяса и других вкусностей.

Фестиваль "Мясной замес" в этом году пройдет 17 июня. Местом его проведения вновь станет небольшой поселок Дружба в Целинном районе, где проживает всего около 650 человек.

Здесь же располагается одноименный сельскохозяйственный кооператив, который и является главным организатором фестиваля.

В этом году кооператив "Дружба" будет готовить чевапчичи на шпажках, томленые ребра на углях, шурпу из бычьего хвоста, бутерброды с рваной говядиной и многое другое.

Организаторы "Мясного замеса" сообщают, что у партнеров фестиваля будет свои сюрпризы. Можно будет попробовать, например, шашлык из осетра в маринаде, или куропатки на гриле, а еще три варианта плова.

Что уже известно

Как и годом ранее ключевым событием фестиваля станет шеф-батл среди 12 известных поваров со всей Сибири по приготовлению блюд из мяса. В прошлом году оценивали участников «Мясного замеса» приглашенные члены судейской комиссии из ассоциации Chefs Team Russia.

С 17.00 в Дружбе начнется концертная программа, а в 23.00 - праздничный салют.

В 2022 году площадках фестиваля работали станция серфинга, с мастер-классами по основам SUP-бординга, йога-дом, выставка кузнечных изделий, гончарная мастерская. Здесь же проходили открытый турнир по русскому жиму, по армрестлингу, показательные соревнования по баскетболу.

Фестиваль "Мясной замес" в Целенном районе. https://vk.com/bochkari_altay, https://vk.com/meatfestdrujba

Для посетителей с детьми была отдельная зона развлечений.