Томенко взял на контроль ситуацию в Славгороде

Виктор Томенко рассказал, что поручил министру строительства и ЖКХ Алтайского края Ивану Гилеву взять на личный контроль ликвидацию ЧП на теплотрассе в Славгороде.

В конце прошлой недели в Славгороде прорвало трубу, в результате 16 многоквартирных и 137 частных домов, а также несколько социально значимых учреждений остались без отопления.

Несмотря на то, что ремонт провели в срочном порядке и уже через 8 часов тепло поступило горожанам, на выходных жители Славгорода вновь пожаловались на холод в домах.

Губернатор отметил, что просит отчитываться о ситуации с отоплением в Славгороде ежедневно. Также Томенко добавил, что в случае необходимости, край предоставит коммунальщикам дополнительную помощь в решении появляющихся проблем.

Ранее сообщалось на какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале