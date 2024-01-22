23 января
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Жизнь

Томенко взял на контроль ситуацию в Славгороде

Губернатор отметил, что окажет помощь славгородским коммунальщикам.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Виктор Томенко рассказал, что поручил министру строительства и ЖКХ Алтайского края Ивану Гилеву взять на личный контроль ликвидацию ЧП на теплотрассе в Славгороде.

В конце прошлой недели в Славгороде прорвало трубу, в результате 16 многоквартирных и 137 частных домов, а также несколько социально значимых учреждений остались без отопления.

Несмотря на то, что ремонт провели в срочном порядке и уже через 8 часов тепло поступило горожанам, на выходных жители Славгорода вновь пожаловались на холод в домах.

Губернатор отметил, что просит отчитываться о ситуации с отоплением в Славгороде ежедневно. Также Томенко добавил, что в случае необходимости, край предоставит коммунальщикам дополнительную помощь в решении появляющихся проблем.

Ранее сообщалось на какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году.

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