17 июля
﻿
Жизнь

Томенко поздравил жителей Заринска, которые отмечают День города и День металлурга

Губернатор Алтайского края посети Заринск, который отмечает сразу два два важных праздника — День города и День металлурга 16 июля.

Томенко поздравил жителей Заринска, которые отмечают День города и День металлурга
Томенко поздравил жителей Заринска, которые отмечают День города и День металлурга
Фото Антона Федотова

Виктор Томенко ответил, что Заринск и крупнейшее в регионе металлургическое предприятие «Алтай Кокс» активно развиваются уже больше 40 лет.

"В городе строятся дороги, создаются новые рабочие места, развивается все необходимая социальная инфраструктура, воплощаются в жизнь инициативы граждан", - отметил губернатор.

Глава края поблагодарил ветеранов Заринска, а также всех жителей города за их труд, настоящий патриотизм, любовь и преданность городу и краю.

Ранее в Бирюзовой Катуни прошел традиционный фестиваль на День России.Фестиваль прошел на развивающейся туристической площадке региона, в которую по поручению губернатора вкладываются значительные суммы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость