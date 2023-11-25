26 ноября
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Жизнь

Толпа барнаульцев приехала в ТРЦ Galaxy, чтобы посмотреть на Катю Клэп. Некоторые прослезились

Блогерша приехала в Барнаул 25 ноября на мероприятие в ТРЦ Galaxy.

Катя Клэп в Барнауле.
Катя Клэп в Барнауле.
Юлия Дильман

Как сообщает наш корреспондент, многие пришли в магазин заранее, чтобы занять место с лучшим обзором.

Катя Клэп проводит бьюти-встречу в магазине косметики "Лэтуаль". Фанаты задают ей вопросы о творчестве, красоте и Барнауле. Девушка ответила, что обязательно посетит нашу набережную и посмотрит архитектуру.

Катя Клэп также сказала, что снимет влог с поездки. Одна из девушек расплакалась при виде кумира.

Кто такая Катя Клэп

Катя Клэп — популярная YouTube блогерша. Многие называют ее первой, кто начал снимать влоги в российском сегменте хостинга. Девушка стала популярной в 2010-е годы. Прославилась благодаря смешным скетчам.

Число подписчиков на ее канале достигает 7,14 млн.

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