Только асфальт летит. Как парк «Центральный» крушат до основания, чтобы построить новый

В барнаульском парке «Центральный» кипит работа: экскаваторы уничтожают асфальтовые дорожки, люди — разбирают фонтан. А горожане следят за всем этим перед закрытыми воротами. Как сейчас выглядит любимое место отдыха и как оно преобразится — покажем в материале altapress.ru.

Парк временно закрыт для посетителей с 10 мая. Здесь уже работают бригады, которые демонтируют асфальтовое покрытие и выравнивают площадку для будущих мест отдыха.

В груде серого строительного мусора уже сложно узнать фонтан: рабочие орудуют в нем лопатами.

В скором времени электрики приступят к замене освещения.

«Центральный» отремонтируют за 100 млн рублей за счет нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году он стал победителем городского голосования.

Проект по благоустройству парков. barnaul.org Проект по благоустройству парков. barnaul.org Проект по благоустройству парков. barnaul.org

По проекту, здесь должны появиться новые дорожки, беседки, скамейки и детские площадки со специальным покрытием. Украсит парк новый ландшафтный дизайн, арт-объекты и фонтан, получивший вторую жизнь.

За вандалами будут следить камеры видеонаблюдения.

Посетить обновленный парк, по плану властей, можно будет в конце 2023 года.

От улицы до парка

«Центральный» находится на месте первой барнаульской улице Ряпосовская. Она носила имя Ивана Ряпосова, плотницкого десятника, который участвовал в основании медеплавильного завода и поселка. Поэтому неудивительно, что улица обозначена на одном из первых планов производства в 1752 году.

Однако на генплане Барнаула ее место уже занял «аптекарский город», где выращивали лекарственные растения для сибирских госпиталей. При Петре Фролове сад стал ботаническим.

Реконструкция парка "Центральный". Анна Зайкова

Только в 1886 году он превратился в городской парк. Здесь устраивали гуляния, занимались театральным искусством. После войны — летом работала танцплощадка и кинотеатр, а зимой — каток. К началу 1950-х в парке уже появились аттракционы.

Напомним, что все еще идет голосование за следующую зону для благоустройства в 2024 году. Барнаульцы могут выбрать один из 37 объектов, в том числе - Демидовскую площадь. Также можно проголосовать за дизайн-проект Юбилейного парка.

В 2023 году выделили более 300 млн рублей на благоустройство трех барнаульских парков: «Центрального», «Юбилейного» и «Изумрудного».