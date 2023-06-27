Ты любишь земляничку? Лесная ягода и не только появилась на прилавках в Барнауле

Точкой притяжения стала площадь Спартака. Хозяюшки торгуют всем, что удалось вырастить на огороде - овощами, зеленью, цветами и ягодой.
Популярностью пользуется клубника. Один литр стоит немало - 500 рублей. Стакан (500 мл) обходится дешевле - 200 рублей, лоток - 400 рублей.
С приходом тепла в лесах поспела первая земляника. Стакан дикой ягоды обойдется в 300-350 рублей. Продавщицы делятся, что в лесах земляники много, а вот полевая ягода еще не поспела. Лето в 2023 году оказалось более засушливым, чем раньше.
Помимо земляники можно купить молодые шишки, грибы и папоротник.
Также местные продавщицы предлагают затариться домашними овощами: тепличными огурцами, редисом, репчатым луком. Пять огурчиков стоят 100 рублей.
Встречаются на прилавках красивые цветы, которыми можно украсить свой сад.
Ранее altapress.ru рассказывал, где и за сколько можно купить жимолость и клубнику прямо с грядки в Барнауле.