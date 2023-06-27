27 июня
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Жизнь

Ты любишь земляничку? Лесная ягода и не только появилась на прилавках в Барнауле

Первая лесная земляника появилась на базарных прилавках в Барнауле. Altapress.ru рассказывает, сколько стоит летнее угощение, и что еще можно найти на городском базаре.

Базар на площади Спартака
Базар на площади Спартака
Анна Зайкова

Точкой притяжения стала площадь Спартака. Хозяюшки торгуют всем, что удалось вырастить на огороде - овощами, зеленью, цветами и ягодой.

Популярностью пользуется клубника. Один литр стоит немало - 500 рублей. Стакан (500 мл) обходится дешевле - 200 рублей, лоток - 400 рублей.

С приходом тепла в лесах поспела первая земляника. Стакан дикой ягоды обойдется в 300-350 рублей. Продавщицы делятся, что в лесах земляники много, а вот полевая ягода еще не поспела. Лето в 2023 году оказалось более засушливым, чем раньше.

Помимо земляники можно купить молодые шишки, грибы и папоротник.

Также местные продавщицы предлагают затариться домашними овощами: тепличными огурцами, редисом, репчатым луком. Пять огурчиков стоят 100 рублей.

Встречаются на прилавках красивые цветы, которыми можно украсить свой сад.

Ранее altapress.ru рассказывал, где и за сколько можно купить жимолость и клубнику прямо с грядки в Барнауле.

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