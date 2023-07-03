Тепло, но ветрено. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 3 июля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью - +9...+14 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Местами в восточных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Погода в Барнауле
Ночью столбик термометра покажет от +10 до +12 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.
Температура днем - +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.
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