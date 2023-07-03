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Жизнь

Тепло, но ветрено. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 3 июля

Алтайский Гидрометцентр рассказал о погоде в регионе и Барнауле на 3 июля.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
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Погода в Алтайском крае

Температура ночью - +9...+14 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Местами в восточных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Погода в Барнауле

Ночью столбик термометра покажет от +10 до +12 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Температура днем - +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

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