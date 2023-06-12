Теплый день и дождливый вечер. Какая погода будет в День России 12 июня в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночь в Алтайском крае будет прохладной - до +7...+12 градусов. В утренние часы местами можно наблюдать туман.
Днем потеплеет до +24...+29 градусов. 12 июня пройдет преимущественно без осадков. Однако по северо-западу синоптики прогнозируют кратковременные дожди и возможные грозы.
Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
Светлана Васюченко, Ксения Руслякова
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров опустятся до +8...+10 градусов.
В праздничный день потеплеет до +24...+26 градусов. Днем осадков не предвидится, однако вечером вероятны дожди и грозы.
Ветер северный, 5-10 м/с.