"Теперь мою полы". Лолита рассказала, чем будет заниматься вместо отмененных концертов

Лолита Милявская записала веселое видео, на котором рассказывает, чем будет заниматься вместо отмененных концертов. Об этом сообщает StarHit .

Концерты Лолиты отменили после скандала на вечеринке Насти Ивлеевой. Исполнительница заявила, что теперь у нее освободилось время, и она планирует посвятить его домашним делам.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы. А еще скоро весна, кусты надо подрезать», — сообщила 60-летняя артистка в личном блоге.

Певица не скрывает, что переживает из-за сложившейся ситуации, но старается не унывать. "Полы не мыла месяца два: кругом грязища, пылища», — говорит в видео Лолита.

Ранее стало известно, что на Ивлееву хотят подать иск и взыскать 1 млрд рублей. О намерении рассказал продюсер сериала "Бригада" Александр Ишнаков. Также активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру.

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