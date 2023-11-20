Теперь это полоса препятствий. Репортаж altapress.ru с истерзанной ураганом Трассы здоровья

19 ноября Барнаул накрыл ураганный ветер. В городе сносило автомобили, ломало билборды, даже выворачивало фасады домов. Досталось и ленточному бору, где повалило вековые деревья. В этот день обозреватель altapress.ru Анна Недобиткова побежала на Трассу здоровья, даже не подозревая, какой кошмар там теперь творится.

На 19 ноября в тренировочном плане (я уже несколько лет занимаюсь бегом) стоял кросс-поход на 30 км. С утра понятно было, что на улице сильный ветер, но тренировку решила не отменять. По опыту знаю, если в городе сносит с ног, в лесу может быть вполне комфортно. Поэтому я и побежала в лес.

К тому же бег, как английский футбол, должен состояться в любую погоду. Такой подход дисциплинирует.

На Трассу здоровья я обычно добираюсь из дома, на улице Лазурной, через Сухой Лог, потом до озера Дружных, через шоссе Ленточный бор и велосипедную дистанцию "Пульс". Всего около 7 км.

Уже в Сухом логу стало понятно, что лесу в этот штормпрогноз досталось — увидела парочку огромных поваленных деревьев. Но я и не думала, что дальше будет только хуже.

Трасса здоровья в Барнауле после урагана. altapress.ru

Что происходит на Трассе здоровья

На популярную у барнаульцев Трассу Здоровья я вывернула перед мостом на пятом километре. Увидела одно поваленное дерево, за ним другое, а затем они преграждали дорогу "пачками". В некоторых местах теперь не то, что пробежать, пройти сложно. Такой лесоповал.

Трасса здоровья превратилась в настоящую полосу препятствия.

Сильнее всего, по моим ощущениям, пострадала дальняя петля — место, где после жд-платформы Казармы, ты сворачиваешь и бежишь уже в сторону "Динамо". Огромные сосны и березы здесь вырваны с корнем.

Они преграждают путь, цепляются друг за друга, лежат вдоль дороги. Одно неловкое движение и можно легко поцарапаться, перелезая через них. Смотришь и не веришь, что эти махины всего за ночь мог выкосить ветер.

Только по моим приблизительным подсчетам, на 15 км Трассы здоровья лежат около 50 больших деревьев. Это не считая, веток разных размеров, которыми тропа просто усыпана. Есть места, где завалы такие, что не сразу можно разглядеть разметку.

Аншлаги, указатели и фирменные растяжки преимущественно сорваны.

Трасса здоровья в Барнауле после урагана. altapress.ru

Насколько безопасна Трасса

В этот ветренный день, пожалуй, впервые бежала в лесу в полном одиночестве. Только на обратном пути, уже перед мостом на пятом километре, встретила гуляющего собачника. Поздоровались, улыбнулись друг другу, и он произнес: "Вы — бесстрашный человек".

Честно сказать, знала бы, что в лесу такая обстановка, никуда бы не побежала. Был момент, когда где-то в 20 метрах позади, рухнуло дерево прямо на трассу. Стало совсем не по себе, но бежать продолжала.

Лес в этот день весь отчаянно скрипел — такого раньше никогда не слышала.

Трасса здоровья в Барнауле после урагана. altapress.ru

Сегодня синоптики, вроде, обещают, что ненастье стихнет, но на Трассу здоровья я бы не советовала идти ни сегодня, ни завтра. Там много надломленных и согнутых ветром деревьев, которые нависают и, кто его знает, когда упадут.

Кто все будет убирать

Трассу Здоровья в Барнауле содержит компания "Мария-Ра". В прошлом году ее основатель Александр Ракшин в интервью altapress.ru рассказывал, что на это ежегодно уходит порядка 20-25 млн рублей. Сумма немаленькая.

В нынешнем году трассу привели в порядок и благоустроили — отсыпали парковку и подъем перед первым мостом, на петле в 10 км, где есть зоны отдыха, высадили цветы и кустарники.

Трасса здоровья в Барнауле после урагана. altapress.ru

Как теперь будет справляться компания с последствиями урагана, даже не представляю. Ведь сделать это надо как можно быстрее — зимний сезон не за горами.

Вечером 19 ноября в чатах лыжников Барнаула начали появляться первые сообщения о предстоящей расчистке Трассы здоровья. Выйти в лес люди планируют уже сегодня.