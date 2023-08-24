Темпы развития социальной инфраструктуры Барнаула высоко оценили на федеральном уровне

Статс-секретарь ― заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек побывал на текущей неделе в Барнауле и ознакомился с новыми социальными объектами и жилыми кварталами краевой столицы.

В выездном совещании приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв, сопровождавшие федерального эксперта на всех объектах.

Первым объектом стала школа № 138, которая откроет свои двери 1 сентября. В настоящее время здесь усиленно готовятся к приёму первых учеников.

- На территории микрорайона, который охватывает поселки Самоцветы, Спутник и Авиатор, сегодня проживает около 9 тыс. человек. В связи с этим было принято решение о подготовке проектно-сметной документации и строительстве здесь большой школы. Она рассчитана на приём 550 детей в одну смену. Львиная доля средств на её строительство было выделено из федерального бюджета. Проект поддержал губернатор края Виктор Томенко. На сегодняшний день объект введён в эксплуатацию, и мы видим, что школа стала настоящей точкой притяжения всех местных жителей, - доложил первый заместитель главы администрации города Андрей Фёдоров.

Выездное совещание. Новые социальные объекты и жилые кварталы краевой столицы. фото предоставлено пресс-службой Администрацией г.Барнаула

По словам первого вице-мэра, на прилегающей территории и спортивных объектах с удовольствием проводят время дети, гуляют мамы с колясками. Даже сейчас, в отсутствие учеников, тут кипит жизнь.

- В своё время в микрорайоне серьёзно стоял вопрос о качественном водоснабжении. Благодаря федеральной поддержке мы смогли построить водозабор и улучшить качество предоставляемой услуги, - добавил Андрей Федоров.

Также Юрий Муценек в сопровождении заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергея Татьянина осмотрел новый артезианский водозабор в микрорайоне Спутник, который был реконструирован в рамках Федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Ввод объекта в эксплуатацию позволил улучшить качество услуг для 4289 жителей.

- Особо хочу подчеркнуть, что благодаря правильным подходам правительства Алтайского края, профильных региональных ведомств и подрядчика почти на 300 дней удалось сократить сроки строительства водозабора. Считаю это выдающимся показателем. Именно из таких подходов нужно организовывать работу на других объектах, - обратил внимание Юрий Муценек.

Также он высоко оценил барнаульский опыт возведения новых кварталов. В частности, он познакомился с северо-западным планировочным районом Барнаула, где планируется реализация механизма комплексного развития территорий по предложению АО «ДОМ.РФ».

Выездное совещание. Новые социальные объекты и жилые кварталы краевой столицы. фото предоставлено пресс-службой Администрацией г.Барнаула

Потенциал территории позволяет прогнозировать здесь создание 1,27 млн кв. м жилья, а предполагаемую численность населения на уровне 50 315 человек. В районе запланировано строительство дорог, школ, детских садов, административно-торговых объектов, создание зелёных зон и спортивных площадок.

Также заместитель министра строительства и ЖКХ ознакомился с территорией, ограниченной улицами Попова, Энтузиастов, Солнечная Поляна и Павловским трактом, которая в настоящий момент почти полностью освоена.

Сегодня микрорайоны обеспечивают социальными объектами. Один из них ― детский сад «Лапушки» в ЖК «Лапландия» скоро будет открыт для 330 ребятишек.

- При застройке квартала было условие о строительстве нулевого цикла детского сада и подключение его к инженерной инфраструктуре. Эти обязательства застройщик выполнил. Теперь здание детского сада полностью готово. При поддержке правительства Алтайского края мы завершим строительство аналогичного объекта в квартале 2032, - отметил Андрей Федоров.

Также напомни, что недавно в новом квартале побывал губернатор алтайского края Виктор Томенко. Он распорядился выделить необходимые средства. Для завершения строительства детского сада № 282 необходимо около 470 млн руб, он может быть запущен в работу уже в конце следующего года.

Резюмируя, Юрий Муценек акцентировал внимание на том, что Алтайский край весьма успешно использует все существующие меры федеральной поддержки, активно участвует в разных программах.