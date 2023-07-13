Температуру более 50 градусов жары показали термометры в Сибири

Градусники зашкалили на этой отметке в райцентре Чистоозерное накануне, пишет vn.ru.
Термометры показали максимально возможную температуру, дальше деления на приборах закончились.
Стоит отметить, что такую температуру показал прибор, установленный на солнечной стороне дома в 13.30 местного времени.
Между тем в регионе от высокой температуры могут деформироваться рельсы железной дороги. Все это — из-за перегрева трансформаторных подстанций.
В СФО сохраняется продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на три-восемь градусов выше средних климатических значений.
Аномальная и удушающая жара снова настигла Алтайский край.