Температурный праздник и другие события, которые отмечают 22 января

День рождения воздушной кукурузы, День проветривания блокнотных записей и другие интересные события, которые празднуют сегодня.

День рождения воздушной кукурузы (День попкорна)

В 1630 году индейский вождь Кводекуайна преподнес английским колонистам мешок удивительно вкусного лакомства, так называемую воздушную кукурузу, ныне известную, как попкорн. Считается, что это произошло именно 22 января, оттого эта дата является днем рождения попкорна.

Зима, мороз. Оттепель. СС0

Температурный праздник

Очевидно, что климат изменился с тех пор, как его помнят старшие поколения. Однако в году есть определенный день, когда любую погоду следует отпраздновать, как бы морозно не было. Впрочем, для некоторых стран мороз – обычное явление в такое время года. Это также отличное время, чтобы провести его вне дома всей семьей, когда взрослые вспомнят детство, а дети хорошенько развлекутся.

Очки, блокнот, карандаш, фотографии. СС0

День проветривания блокнотных записей

В современное время многие люди перешли от блокнотов к заметкам в телефоне, хотя осталось еще много приверженцев бумажных блокнотов. И те, и другие нужны для заметок, идей, дневниковых и творческих записей. Наступает день, когда все предыдущие заметки следует пролистнуть, перечитать, быть может, вспомнить о чем-то важном. Это и значит, проветрить блокнотные записи.

День танца семи вуалей

Это событие посвящено библейским сказаниям, той части, где совершается казнь Иоанна Крестителя. Впервые его назвали танцем семи вуалей в 1893 году благодаря писателю Оскару Уайльду, поставившему пьесу «Саломея». Непосредственно танец имеет ближневосточное происхождение и похож на танец живота с соответствующей атрибутикой.

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