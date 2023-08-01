Темные делишки. Altapress.ru вспоминает, как 15 лет назад весь Барнаул ахнул, не увидев солнца

Ровно 15 лет назад барнаульцы, задержав дыхание, ждали полного солнечного затмения. Каким было это событие покажем в историческом фоторепортаже Дмитрия Кудрявцева.

1 августа 2008 года в городе работали несколько площадок для наблюдений. Больше всего людей собралось на площади Сахарова. Как сообщают очевидцы, собравшиеся барнаульцы ахнули в едином порыве, когда город «потемнел» .

Но, пожалуй, самая необычная площадка была у здания нашего издательского дома на ул. Короленко. Перед затмением на его балконе выступала группа «The 9», а пришедшие угощались едой и напитками, играли и танцевали.

Это яркое явление 2008 года известно как «Русское затмение», хоть его и видели также на территории Канады, Гренландии, Норвегии Казахстана, Китая и Монголии. Однако центром наблюдения стала Западная Сибирь.

Интересно, что полное солнечное затмение россияне также наблюдали 29 марта 2006 года. Его могли видеть жители Горно-Алтайска, Кисловодска, Астрахани и других городов. Жители Алтайского края в тот и последующие годы смотрели на неполную фазу.

Следующее полное затмение ожидают 12 августа 2026 года. В России его можно увидеть на полуострове Таймыр, причем в полночь - в полярный день.

В мае 2023 года барнаульцы также любовались лунным затмением. Здесь мы рассказывали, каким оно было.