Саввин день. Что можно и нельзя делать 29 марта

29 марта — народный праздник Саввин день и церковный день памяти мученика Савина Ермопольского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru .

Традиции на Саввин день

Второе название праздника — Тележный день. В этот день приступали к осмотру телег. Во многих местах дороги еще разбиты, проехать по ним на телегах невозможно, но уже скоро придет время их использования. Потому осматривали все части телеги, чтобы ко времени выхода на дороги они были полностью исправны.

Также начинали заниматься подготовкой дополнительных колес, как теперь называется — запасок, чтобы летом, если вдруг одно колесо будет сломано, быстро поставить ему замену. Запасных колёс заготавливали много, по 10-12 штук, на всё лето.

По народным поверьям, как бы еще ни противилась зима, ни возвращалась с ночными заморозками и даже снегопадами, весну уже не остановить, вовсю тает снег и текут ручьи.

Хороший день для шопинга, похода по магазинам, покупок, в том числе и крупных. Саввин день считается удачным для приобретений и обновок.

Шопинг. aslabunova.com.

Что нельзя делать 29 марта

Нельзя кататься на санях и любой зимнем транспорте - могут ждать неприятности, в том числе и финансового плана.

Нельзя пересаживать комнатные цветы — завянут. Если в доме завянет цветок, он станет забирать энергию у одного из членов семьи или домашнего животного, что приведет к болезни.

Нельзя после заката давать в долг — весь год придется провести в должниках.

После заката нельзя есть хлеб — к разорению, нищете.

Нельзя спорить, ругаться, выяснять отношения — к неприятностям.

Нельзя разводить огонь. Такой запрет распространялся даже на огонь в печи. Считается, что это предвещает беду.

Нельзя печь хлеб — к проблемам.

Нельзя переезжать — на новом месте начнутся проблемы, переезд будет сложным и не порадует результатом.

Не рекомендуется знакомиться, заводить дружеские или любовные отношения — к неприятностям, которые будут вызваны новыми людьми в вашей жизни.

Комнатные растения. unsplash.com

Народные приметы Савина Ермопольского

Теплый день — вся весна будет теплой и солнечной.

Облака плывут высоко и быстро — к теплой погоде.

Сквозь темные тучи пробивается солнечный свет — к дождю.

Снег быстро тает, повсюду ручьи — лето предстоит мокрое.

Воробьи в лужах купаются — теплую погоду предвещают.

Лед тонет, но не трогается — к неурожайному году.

Зайцы еще не сменили шерстку на серую — предстоят холода.

Дождь или снег — к плохому урожаю.

Переднее левое колесо у телеги заскрипело — к болезни; переднее правое — к достатку; заднее левое — к долгам; заднее правое — к удаче.

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