Телеведущая Высоцкая ликвидирует свою «Кулинарную студию»

Дело в том, что бизнес принес почти 5 млн рублей убытков за последние четыре года, сообщает Shot. Но в прошлом году заработала более 13 млн рублей, большую часть из которых отнесли к "прочим доходам".

"Кулинарная студия" занимается общественным питанием и поставкой еды.

Между тем ведущая остается совладелицей 13 компаний, деятельность большей части которых также связана с ресторанами и едой.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая уехала из России после травли в соцсетях.

О своем путешествии актриса сообщила в социальных сетях. Она отметила, что хочет сменить обстановку, так как находится в угнетенном состоянии.

"Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть", – подчеркнула она.

Причиной этому стала травля в интернете. Пользователи соцсетей раскритиковали актрису из-за того, что в своей передаче 15-летней давности "Едим дома" она показывала нерабочие рецепты. По ним невозможно было готовить.

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