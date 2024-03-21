Телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск на Алтай и поделилась снежными фото

Российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

На курорте «Манжерок» построили пятизвездочный отель, который активно пользуется спросом. Недавно на этом же месте отдыхала Ксения Бородина.

Ольга Бузова отметила, что до последнего не верила в то, что поездка состоится и о ней знали только самые близкие.

Телеведущая не рассказала, где именно отдыхает, но предложила подписчикам угадать его. Это было легко, ведь пейзажи не спутать.

В социальных сетях она показала отель, а также свой ужин и завтрак. Ей подают тар-тар из марала, говяжью вырезку с фуа-гра и другие блюда. Также Бузова катается на горных лыжах.

Позже Ольга подтвердила, что отдыхает на Алтае и катается там на лыжах. При этом она пожаловалась на туманную и пасмурную погоду.

«Свои каникулы я начала в Республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть - не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся», — отметила девушка в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова приехала на Яровое и поделились снимками.

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