Тайную жизнь заповедной тайги раскрыли алтайские исследователи

Исследователи Алтайского биосферного заповедника приблизились к тайне тайги и раскрыли, кого же скрывают густые заросли высокотравья на склонах хребта Торот.

По словам ученых, совсем близко с заповедным поселком среди высоких трав хребта Торот можно разглядеть настоящих хозяев этих мест.

В объектив исследователей попали завтракающий медведь, осторожные косули и пасущиеся на крутых склонах маралы.

В зеленом море тайги растут рябина, жимолость, смородины-кислица, малина и черемуха. Также встречается Борщевик рассеченный или Пучка, который пригоден в пищу. Его можно есть сырым или добавлять в салаты.

Особенно это растение любит медведь, так как в нем много витаминов.