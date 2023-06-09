Таяние ледников, паводок, кровососы: как повлияла небесная канцелярия на нашествие комаров

Аномальный зной в последнюю неделю отнюдь не высушил назойливых мошек и комаров - именно эти насекомые так раздражают всех.

Однако при активном таянии снега или ледников в горах ситуация может стать неуправляемой. Разлив рек при второй волне паводка на Алтае только будет способствовать размножению этих насекомых. Да еще в прогретой жарой воде.

Дело в том, что жизненный цикл комара связан с водой. Это двукрылые насекомые с полным превращением, и большую часть своей жизни они проводят в теплой воде со слабым течением, а еще лучше им подходят лужи и заливные луга.

В Алтайском крае - равнинная местность, и у комаров есть возможность пройти весь жизненный цикл.

Кто ест "гематоген"

Кровью питается только самка. Живет она порядка месяца, , успевая за это время 3-4 раза "пообедать".

Переносчики

Комары — переносчики опасных заболеваний. Поэтому садоводам будет не лишним максимально сократить места, где могли бы размножаться насекомые - чаще менять воду в бассейнах, баках и так далее.

Что делать после укуса

Первое, что нужно сделать при укусе любого насекомого, — обработать рану. В этом поможет спирт. Обработайте им место укуса. После этого нанесите на кожу мазь против аллергии. В ее составе должен быть анальгетик. Если нет никаких ранок и других заметных повреждений, больше ничего делать не нужно.

Если ранка есть, сначала обработайте ее раствором соли. После этого следует нанести антисептик. При нагноениях можно воспользоваться мазью Вишневского или ихтиоловвой мазью.

В случае ухудшения самочувствия и повышения температуры примите "Парацетамол".

Чем мазать укус

Содовые примочки. Сделайте раствор соды (1–2 чайные ложки на стакан воды) и смажьте им укусы.

Уксусный раствор. Хорошо поможет устранить зуд слабый уксусный раствор: 9%-й уксус разведите с водой в соотношении 1:3. Протрите место укуса.

Чайные пакетики. Это средство помогает убрать припухлости. В них содержится танин, который обладает вяжущим эффектом и поглощает излишки жидкости из ранки.

Лед. Действует как местная анестезия и устраняет припухлость от укуса.

Ранее россиянину вырезали из груди 15-сантиметрового червя после укуса комара.