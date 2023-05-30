Тараканов и клопов травить смогут не все и не везде - внесены поправки в закон

Согласно закону, теперь оказывать услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации смогу только те копании и предприниматели, которые получили лицензию.
"Федеральный закон предусматривает отнесение деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к самостоятельному виду деятельности, подлежащему лицензированию", - сказано в документе.
Организациям без лицензии запрещено раскидывать отраву по подвалам и квартирам.
Поправки вступают в силу с 1 марта 2024 года. После этого осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.
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