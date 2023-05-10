12 мая
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Жизнь

Танцы и слезы. Самые яркие моменты Дня Победы в Барнауле – фоторепортаж altapress.ru

Празднование самого радостного и одновременно трагического дня в Барнауле шло более 10 часов. Как горожане вспоминали близких, смотрели парад, танцевали и плакали – покажем в фоторепортаже altapress.ru.

Мемориал Славы 9 мая.
Мемориал Славы 9 мая.
Анна Зайкова

День Победы начался с возложения цветов на Мемориале Славы. Ветераны, дети войны, просто горожане и первые лица края пришли почтить память фронтовиков. По официальной статистике, почти каждый пятый житель региона ушел на передовую. 283 тыс. человек не вернулись – это больше, чем нынешняя численность населения Бийска.

На привокзальной площади провели выставку ретро-автомобилей. Особенно дети облюбовали военные образцы цвета хаки. Не слезали они и с танка у кинотеатра «Мир».

В параде на пл. Советов поучаствовали более 1,5 тыс. человек – 21 парадный расчет, знаменная группа, а также сводный гарнизонный оркестр.

Шествия «Бессмертного полка» не было, но многие барнаульцы не смогли оставить портреты близких дома и ходили с ними повсюду. Кроме того, фотографии с именами бойцов показывали по всему городу на электробаннерах.

Мемориал Славы 9 мая.
Мемориал Славы 9 мая.
Анна Зайкова
Социалистический проспект 9 мая.
Социалистический проспект 9 мая.
Анна Зайкова
Социалистический проспект 9 мая.
Социалистический проспект 9 мая.
Анна Зайкова

О военных потерях напоминали и выставки школьных музеев с личными вещами солдат. Проржавевшие от времени алюминиевые ложки и котелки, искореженные магазины, пробитые смертельными снарядами каски – вот что нашли на полях сражений юные поисковики.

Социалистический проспект 9 мая.
Социалистический проспект 9 мая.
Анна Зайкова

Горечь победы подсластили большим праздничным концертом местных коллективов на площади Сахарова.

Концерт 9 мая.
Концерт 9 мая.
Дмитрий Лямзин
Концерт 9 мая.
Концерт 9 мая.
Дмитрий Лямзин
Концерт 9 мая.
Концерт 9 мая.
Дмитрий Лямзин
Концерт 9 мая.
Концерт 9 мая.
Дмитрий Лямзин
Концерт 9 мая.
Концерт 9 мая.
Дмитрий Лямзин

Каждый барнаулец 9 мая мог сделать надпись на импровизированных «стенах» Победы. Кто-то – отправлял в вечность благодарность дедам и прадедам. А кто-то просто желал всем счастья и мира.

Социалистический проспект 9 мая.
Социалистический проспект 9 мая.
Анна Зайкова
Социалистический проспект 9 мая.
Социалистический проспект 9 мая.
Анна Зайкова
Социалистический проспект 9 мая.
Социалистический проспект 9 мая.
Анна Зайкова

Завершился День Победы праздничным салютом.

Салют на 9 мая 2023.
Салют на 9 мая 2023.
Дмитрий Лямзин
Салют на 9 мая 2023.
Салют на 9 мая 2023.
Дмитрий Лямзин
Салют на 9 мая 2023.
Салют на 9 мая 2023.
Дмитрий Лямзин
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