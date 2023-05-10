Танцы и слезы. Самые яркие моменты Дня Победы в Барнауле – фоторепортаж altapress.ru

День Победы начался с возложения цветов на Мемориале Славы. Ветераны, дети войны, просто горожане и первые лица края пришли почтить память фронтовиков. По официальной статистике, почти каждый пятый житель региона ушел на передовую. 283 тыс. человек не вернулись – это больше, чем нынешняя численность населения Бийска.
На привокзальной площади провели выставку ретро-автомобилей. Особенно дети облюбовали военные образцы цвета хаки. Не слезали они и с танка у кинотеатра «Мир».
В параде на пл. Советов поучаствовали более 1,5 тыс. человек – 21 парадный расчет, знаменная группа, а также сводный гарнизонный оркестр.
Шествия «Бессмертного полка» не было, но многие барнаульцы не смогли оставить портреты близких дома и ходили с ними повсюду. Кроме того, фотографии с именами бойцов показывали по всему городу на электробаннерах.
О военных потерях напоминали и выставки школьных музеев с личными вещами солдат. Проржавевшие от времени алюминиевые ложки и котелки, искореженные магазины, пробитые смертельными снарядами каски – вот что нашли на полях сражений юные поисковики.
Горечь победы подсластили большим праздничным концертом местных коллективов на площади Сахарова.
Каждый барнаулец 9 мая мог сделать надпись на импровизированных «стенах» Победы. Кто-то – отправлял в вечность благодарность дедам и прадедам. А кто-то просто желал всем счастья и мира.
Завершился День Победы праздничным салютом.