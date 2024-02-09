Талонов больше, очередей меньше. Как бийские поликлиники будут еще быстрее принимать пациентов

Поликлиники Центральной городской больницы Бийска надеются в скором времени решить проблему больших очередей к врачу. Они присоединились к региональному проекту «Оптимизация расписания», который должен увеличить число талонов и сделать расписание врачей максимально актуальным. Об этом сообщают в краевом минздраве.

Каждая минута на счету

Как утверждают в ведомстве, проект должен сделать медицинскую помощь первичного звена более доступной. А именно - увеличить количество талонов, рационально распределить нагрузку между специалистами и сделать запись на прием к врачу удобной для пациентов.

Одна из главных задач - сделать расписание врачей актуальным. Это не так-то просто, ведь планы пациентов и специалистов могут меняться каждый час.

В бийских поликлиниках стараются ежедневно вести учет рабочего времени врачей и вовремя вносить корректировки. Учитывается работа всех кабинетов поликлиники.

"В случае если плановый прием отменяется, то информация оперативно передается в колл-центр, и операторы информируют пациентов, которые были записаны предварительно, и согласуют удобные для пациентов новые даты и время посещения", - рассказывает Елена Муханова заместитель главного врача по поликлиническому разделу.

Медицина. Больница. CC0

По словам Елены Мухановой, в своем расписании они отражают реальный прием специалистов каждый день. "Актуальная информация всегда доступна на ближайшие две недели", - заявила она.

Благодаря этому, пациенты могут заранее спланировать свой поход к врачу и даже получить талоны к разным специалистам в один день.

Кроме этого больные могут обратиться в отделение профилактики и кабинет неотложной помощи в день посещения поликлиники.

Штрихкодирование пациентов

Ранее поликлиника центральной городской больницы Бийска поменяла формат работы. Теперь пациенты сдают анализы в два потока в разные процедурные кабинеты и узнают о необходимых анализах по штрих-коду.

Врачи работают с новой лабораторной информационной системы для идентификации пациентов, автоматизации забора и проведения анализов.

Поликлиника Бийска. Минздрав АК.

Теперь специалист на приеме назначает пациенту анализы, вносит информацию в электронную базу и выдает направление с присвоенным пациенту штрих-кодом. Пациент получает пробирки со своим штрих-кодом и проходит в процедурный кабинет.

Затем пробирки попадают в лабораторию, где приборы автоматически определяют, какой анализ необходимо сделать. Далее результаты исследований попадают в электронную историю болезни пациента соответственно его штрих-коду.

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