12 февраля
﻿
Жизнь

Талонов больше, очередей меньше. Как бийские поликлиники будут еще быстрее принимать пациентов

Поликлиники Центральной городской больницы Бийска надеются в скором времени решить проблему больших очередей к врачу. Они присоединились к региональному проекту «Оптимизация расписания», который должен увеличить число талонов и сделать расписание врачей максимально актуальным. Об этом сообщают в краевом минздраве.

Травматизм в гололед
Травматизм в гололед
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи

Каждая минута на счету

Как утверждают в ведомстве, проект должен сделать медицинскую помощь первичного звена более доступной. А именно - увеличить количество талонов, рационально распределить нагрузку между специалистами и сделать запись на прием к врачу удобной для пациентов.

Одна из главных задач - сделать расписание врачей актуальным. Это не так-то просто, ведь планы пациентов и специалистов могут меняться каждый час.

В бийских поликлиниках стараются ежедневно вести учет рабочего времени врачей и вовремя вносить корректировки. Учитывается работа всех кабинетов поликлиники.

"В случае если плановый прием отменяется, то информация оперативно передается в колл-центр, и операторы информируют пациентов, которые были записаны предварительно, и согласуют удобные для пациентов новые даты и время посещения", - рассказывает Елена Муханова заместитель главного врача по поликлиническому разделу.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

По словам Елены Мухановой, в своем расписании они отражают реальный прием специалистов каждый день. "Актуальная информация всегда доступна на ближайшие две недели", - заявила она.

Благодаря этому, пациенты могут заранее спланировать свой поход к врачу и даже получить талоны к разным специалистам в один день.

Кроме этого больные могут обратиться в отделение профилактики и кабинет неотложной помощи в день посещения поликлиники.

Штрихкодирование пациентов

Ранее поликлиника центральной городской больницы Бийска поменяла формат работы. Теперь пациенты сдают анализы в два потока в разные процедурные кабинеты и узнают о необходимых анализах по штрих-коду.

Врачи работают с новой лабораторной информационной системы для идентификации пациентов, автоматизации забора и проведения анализов.

Поликлиника Бийска.
Поликлиника Бийска.
Минздрав АК.

Теперь специалист на приеме назначает пациенту анализы, вносит информацию в электронную базу и выдает направление с присвоенным пациенту штрих-кодом. Пациент получает пробирки со своим штрих-кодом и проходит в процедурный кабинет.

Затем пробирки попадают в лабораторию, где приборы автоматически определяют, какой анализ необходимо сделать. Далее результаты исследований попадают в электронную историю болезни пациента соответственно его штрих-коду.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость